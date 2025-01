El repte dels carburants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus dels carburants a Andorra han experimentat una certa estabilització al llarg del 2024, amb una lleugera tendència a la baixa després dels màxims històrics del 2022, però els nivells actuals continuen sent significativament més alts que els del període prepandèmia, i l’impacte sobre les economies familiars i empresarials es manté present. Tot i ser més competitius que als països veïns gràcies a una fiscalitat menys elevada, els preus del combustible al Principat encara són percebuts com una càrrega important per a les famílies i empreses, que han de fer front a un context general d’inflació que ha incrementat el cost de la vida i forçat una reorganització de prioritats. Sectors com el transport i la logística, especialment vulnerables a la volatilitat del mercat energètic, han hagut d’afrontar un escenari de marges cada cop més estrets, amb un augment constant dels costos operatius i dificultats per mantenir la competitivitat. La transició cap a un model energètic més sostenible s’albira com una necessitat imperativa per reduir la dependència dels combustibles fòssils i mitigar els efectes de la seva volatilitat. Els vehicles elèctrics, les energies renovables i el foment del transport públic són opcions clares, però la implementació d’aquestes alternatives requereix inversions considerables i un compromís ferm per part de les institucions i dels ciutadans. A més, caldrà acompanyar aquestes mesures amb polítiques que incentivin l’eficiència energètica, el suport als col·lectius més vulnerables i una distribució justa dels costos de la transició cap a un sistema més sostenible i que promogui solucions innovadores. L’any 2025 es presenta amb la promesa d’una certa estabilització sempre que no hi hagi noves tensions geopolítiques o alteracions significatives en el mercat energètic global, però aquesta calma relativa no ha de ser excusa per ajornar les decisions estratègiques necessàries per garantir un futur menys dependent dels carburants tradicionals i que permeti avançar cap a un model més resilient, competitiu, sostenible i beneficiós per a tota la societat i les generacions futures.