Diversitat i reptes

Les dades demogràfiques publicades ahir pel departament d’Estadística mostren una Andorra que canvia i s’adapta a noves realitats socials i econòmiques. Amb un increment del 2,3% de la població resident el 2024, el país reflecteix una dinàmica de creixement sostingut que, tot i mantenir-se dins uns límits raonables, continua plantejant reptes importants per al futur. La diversitat creixent, amb una presència més notable de nacionalitats sud-americanes, obre una nova etapa per al Principat, que enriqueix la seva pluralitat cultural, però també obliga a gestionar amb cura els equilibris socials i econòmics. L’augment dels residents d’origen sud-americà, que ja representa una part significativa del creixement poblacional, respon a una lògica vinculada a oportunitats laborals i a la regularització de situacions administratives. Aquesta realitat ha de ser una oportunitat per consolidar un model integrador que permeti aprofitar la riquesa que aporta aquesta diversitat, però sense oblidar els reptes inherents: garantir l’accés a l’habitatge, assegurar un mercat laboral just i evitar tensions que puguin sorgir de canvis tan accelerats i inevitables dins del context actual. A la vegada, la disminució proporcional dels residents andorrans respecte al total fa evident una tendència que ja s’arrossegava en anys anteriors. El fet que només el 45,3% de la població tingui nacionalitat andorrana planteja qüestions identitàries i culturals que caldrà abordar amb diàleg i visió de futur. Protegir la identitat andorrana no significa excloure, més aviat exigeix integrar amb equilibri, fomentant valors compartits entre tots els que viuen i treballen al país. Finalment, la diferència creixent entre la població registrada i l’estimada, amb un diferencial del 6,6%, posa de manifest la necessitat de millorar els processos administratius per gestionar millor la realitat demogràfica. Andorra afronta una etapa de creixent complexitat, però també d’enriquiment cultural i social, sempre que sàpiga gestionar amb valentia els desafiaments.