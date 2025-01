Un respir per a les urgències

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obertura continuada del servei de permanències mèdiques per Nadal ha demostrat ser una eina eficaç per descongestionar urgències, especialment en moments de màxima afluència de turistes i d’augment de les infeccions respiratòries agudes. El balanç d’aquesta mesura, que per primera vegada s’ha allargat més enllà dels festius, és clar: un total de 576 pacients atesos a les permanències mèdiques, 139 dels quals provenien d’urgències. Amb una mitjana de 30 a 45 visites diàries, el servei ha estat un complement indispensable per canalitzar casos menys complexos i reduir la pressió assistencial en moments àlgids. Paral·lelament, les urgències van registrar 2.145 atencions, amb jornades especialment intenses, com el 27 de desembre, amb 185 pacients. L’èxit posa en relleu que la coordinació entre el ministeri, el SAAS i el Col·legi de Metges pot donar lloc a solucions efectives per adaptar el sistema sanitari a les necessitats reals. La mesura ha estat una resposta puntual d’un servei concebut per prestar assistència només els dies festius. Tot i que ja fa nou anys que les permanències mèdiques estan en marxa, la població encara no és conscient de l’existència d’aquest recurs, un desconeixement que evidencia la falta d’una comunicació efectiva per sensibilitzar la ciutadania i fomentar un ús més racional dels recursos sanitaris. Les dades, en canvi, mostren les reticències ciutadanes a acceptar alternatives, com la mesura estrella proposada des del col·lectiu mèdic: la derivació inversa, que garanteix atenció en 48 hores per evitar la saturació d’urgències. Només un 7% dels pacients opten per aquesta opció, fet que subratlla la necessitat de promoure un canvi cultural en la tria dels serveis sanitaris. El període nadalenc ha estat una prova de foc per al model de permanències, amb potencial per evolucionar. Ara cal que autoritats, professionals i ciutadania treballin conjuntament per donar-li estabilitat i fer-lo accessible i eficient perquè el que s’ha concebut com una solució puntual pugui esdevenir una alternativa permanent.