La vaga com a última opció

La tensió entre el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i el ministeri d’Educació s’ha incrementat les darreres setmanes, fins al punt que els docents comencen a verbalitzar la possibilitat real de convocar una vaga. Les reivindicacions, centrades en la revisió de les graelles salarials, la definició de la carrera professional i la millora de les condicions laborals, són legítimes i raonables. L’estancament dels salaris de mestres i professors no tan sols ha generat una bretxa significativa respecte a d’altres cossos especials, sinó que afecta la motivació dels professionals i dificulta l’atracció de talent, especialment en àrees crítiques, com ara les matemàtiques i el català, com constata l’informe PISA. La manca d’una carrera professional definida impedeix als docents tenir expectatives de progressió i reconeixement. Aquest buit, sumat a la precarietat laboral dels professors eventuals, que representen un de cada set professionals, crea un ambient laboral poc propici. Davant d’aquesta realitat, el SEP ha expressat la decepció per la manca de respostes concretes per part de l’administració i ha plantejat la possibilitat de convocar mobilitzacions, incloent-hi vagues, si no s’atenen les seves demandes en un termini raonable. L’atur del sector educatiu ha de ser considerat l’últim recurs. Les conseqüències afectarien els docents, però també l’alumnat i les seves famílies. Només una gestió proactiva de la crisi ha de permetre un acord de mínims per renunciar a les mobilitzacions i que obri la porta a una negociació àmplia per assolir solucions globals i durables. El tarannà dialogant i conciliador del titular d’Educació, Ladislau Baró, és una garantia per a una negociació en la qual els postulats més polítics en una àrea estratègica per al futur del país han de pesar més que els plantejaments tècnics de la secretaria d’Estat de Funció Pública. El diàleg i la col·laboració entre les dues parts ha de permetre superar diferències, afrontar els importants reptes de l’educació i revertir la davallada en el nivell educatiu de l’Escola andorrana.