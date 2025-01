Universitat més internacional

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat d’Andorra (UdA) va néixer amb una vocació eminentment pública i un enfocament encarat a resoldre mancances del teixit econòmic o de l’administratiu, afavorint formacions específiques en matèria de dret andorrà o de construcció europea, per citar dos exemples. La internacionalització es presenta, això no obstant, com un repte ineludible per garantir competitivitat i qualitat en un món cada cop més global. L’UdA promou una mobilitat internacional bidireccional, facilitant estades formatives a l’estranger per als estudiants i el personal, i acollint alumnes d’universitats foranes. A més, també ofereix un total de 320 places de mobilitat internacional gràcies als convenis amb una cinquantena d’universitats. Tot i els avenços, la universitat encara afronta desafiaments significatius per consolidar l’obertura. Un dels principals obstacles és comú a molts altres sectors. Les dificultats per trobar allotjament a preu assequible i la manca d’una residència universitària que faciliti l’acollida d’estudiants i professors estrangers són barreres que llasten els intercanvis internacionals. El rector, Juli Minoves, ha subratllat la necessitat d’aquesta infraestructura per fomentar un ambient universitari enriquidor i ha mantingut converses amb el Govern i el comú lauredià per impulsar-la. La burocràcia en els tràmits d’Immigració presenta un altre repte. Actualment, els permisos de residència s’han de renovar cada sis mesos, un procés considerat ineficient i que pot desincentivar l’arribada d’alumnes estrangers. La institució ha sol·licitat al Govern que els permisos tinguin una durada equivalent al temps complet dels estudis. L’UdA també haurà d’ampliar i diversificar l’oferta acadèmica, especialment dels màsters, per atraure estudiants de diverses parts del món. L’ampliació ha d’anar acompanyada de la incorporació de l’anglès com a llengua de treball, tal com preveu el pla d’internacionalització, la participació activa en xarxes universitàries internacionals i la col·laboració en projectes de recerca amb universitats veïnes.