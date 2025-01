Protegir-se a internet

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Fent un paral·lelisme, usar una clau tan bàsica com “123456” per donar accés a un compte d’una xarxa social, de correu electrònic o a la subscripció a una plataforma audiovisual és equiparable a deixar la porta de casa oberta perquè hi entri qui vulgui amb la més gran de les facilitats. La consciència que cal tancar la porta de casa és norma, però malgrat el nombre creixent d’avisos que alerten de la necessitat de protegir la quantitat de dades personals que aboquem a la xarxa, el cert és que aquesta combinació de números consecutius –la més bàsica– lidera el rànquing de contrasenyes utilitzades. Ho ha posat de manifest l’Agència de Ciberseguretat, que, des que es va crear, una de les missions que té encomanades és fomentar el coneixement sobre els riscos associats a la xarxa. De la mateixa manera que empreses i grans corporacions que custodien les dades dels ciutadans han de garantir les barreres més avançades per evitar l’accés il·lícit als ciberdelinqüents, els mateixos usuaris han de posar de la seva part contra aquest perill. I una clau d’accés tan feble com la que lidera el rànquing els suposa un segon de feina per trencar-la. L’Agència de Ciberseguretat reitera les normes que s’haurien de seguir per utilitzar una clau d’accés tan segura com sigui possible. El més bàsic és combinar lletres i números i usar altres símbols del teclat, a banda de tenir-ne de diferents, no repetir sempre la mateixa contrasenya –que és un altre dels fenòmens erronis més repetits– i canviar-les amb certa periodicitat. Però la tecnologia també ha incorporat eines més sofisticades i que sovint són gratuïtes perquè l’usuari pugui tenir una cartera de mots clau segura i protegida. Hi ha un negoci il·lícit d’allò més lucratiu en tot el que està relacionat amb les dades personals. Només cal veure la quantitat d’intents d’estafa que arriben cada dia per múltiples canals amb l’objectiu d’obtenir aquesta informació i emprar-la per al frau. És essencial usar totes les precaucions a l’abast i, des dels estaments que se n’ocupen, seguir dedicant esforços a educar usuaris conscienciats.