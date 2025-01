Alertes imprescindibles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Public Warning System és un sistema que permet enviar un SMS, acompanyat d’un so inconfusible, a tots els dispositius mòbils que usen molts països com una de les potes de la gestió d’emergències. L’adopció a Andorra ha estat llargament reclamada pel departament de Protecció Civil, però les reticències del Govern i d’Andorra Telecom a causa de l’elevat cost n’han retardat l’aplicació, tot i que aquest any finalment serà una realitat. L’eina d’avisos massius pren el màxim sentit en un país que rep anualment vuit milions de visitants. La dificultat per contactar-hi a través dels mitjans convencionals i les diferències idiomàtiques fan imprescindible la tecnologia per transmetre avisos, recomanacions o instruccions. L’accessibilitat universal, combinada amb la immediatesa, el converteix en una eina estratègica. En un territori on les condicions meteorològiques canvien ràpidament, una comunicació immediata i efectiva pot marcar la diferència entre prevenir el perill o gestionar les conseqüències. També és de màxima utilitat en casos de riscos naturals com ara esllavissades, inundacions o allaus, i en emergències causades per l’activitat humana: accidents de trànsit de gran magnitud o incidents que afectin infraestructures clau. Els missatges podran ser personalitzats per a cada situació amb instruccions específiques, com ara itineraris alternatius, recomanacions de confinament o zones segures a les quals dirigir-se. El projecte arriba en un moment d’increment de les prealertes de color taronja. El 2024 se’n van activar quinze, una evolució clara respecte a les vuit del 2022. La majoria dels avisos van estar relacionats amb episodis de temperatures extremes, vents forts i nevades combinades amb condicions adverses que són cada cop més intensos i imprevisibles, una tendència que obliga a reforçar les eines per protegir la població. El repte logístic i econòmic a l’hora de posar en marxa aquest sistema no és menor, però és imprescindible per reforçar la protecció dels ciutadans i també la percepció de destinació segura.