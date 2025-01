Servei essencial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu i el secretari d’Estat de Mobilitat van posar ahir en roda de premsa xifres a l’increment espectacular que ha viscut el transport públic. Des del 2021, que s’inicia la nova política tarifària, l’ús del clípol s’ha multiplicat per 3,14, amb un creixement anual del 19% només durant el 2024. Aquestes xifres no tan sols mostren un canvi en els hàbits de la ciutadania, sinó que consoliden el bus com una alternativa real i viable al transport privat, superant els 7,6 milions de viatges amb una mitjana de 21.000 diaris. El bus no tan sols permet connectar les persones a través del territori, garantint els desplaçaments d’aquelles que no tenen mitjà alternatiu, sinó que esdevé una eina fonamental de les polítiques d’acció climàtica i de mobilitat. Els resultats demostren l’oportunitat de la subvenció pública de la totalitat del servei, de l’ampliació de la freqüència i de l’extensió a cada dia. El balanç governamental va coincidir amb l’anunci de vaga dels conductors de Coopalsa, la concessionària responsable de la totalitat de les línies interurbanes tret del bus exprés i de l’L1, que uneix Sant Julià i Escaldes. El Govern calcula que aquesta empresa cobreix el 70% dels viatges que es fan diàriament, fet que en cas de bloqueig convertiria el conflicte laboral en un problema greu per a la ciutadania i les empreses. L’aturada, que el comitè d’empresa ha anunciat entre el 23 i 27 de gener, no ha estat formalment convocada. Les dues parts disposen d’eines i temps per buscar solucions per a aquest servei concessional, millores que haurien de servir per tenir en compte com a mínim parcialment les reivindicacions dels xofers, que han vist empitjorades les condicions laborals en el darrer any, sense posar en perill la viabilitat de l’empresa. Cal no oblidar que l’exercici de vaga, tot i que poc freqüent, està emparat per la legislació i que el bus, en darrer terme, és autoritzat i finançat pel Govern, a qui pertocarà un paper actiu d’intermediació si s’enquista la situació, una responsabilitat que no passa perquè hagi de signar un xec suplementari.