El cost de retallar condicions

Les empreses tenen tot el dret a buscar la rendibilitat i ajustar les seves operacions per ser més eficients. Ara bé, aquesta recerca no pot fer-se a costa de degradar les condicions laborals ni posar en risc la qualitat del servei. El cas de Coopalsa és un exemple preocupant d’una gestió que sembla prioritzar l’estalvi immediat sobre el benestar dels seus treballadors i la sostenibilitat a llarg termini de l’activitat. D’acord amb el comitè d’empresa, la reducció de salaris, la retallada de dies de descans i la imposició d’horaris partits han provocat un malestar generalitzat entre els conductors que pot acabar amb una vaga. A més, la contractació de personal extracomunitari amb condicions més desfavorables, alguns sense el carnet de conducció andorrà adequat segons el comitè d’empresa, posa en dubte l’aposta per la qualitat que s’hauria d’exigir en el sector del transport públic. Tot plegat ha conduït a una fuga constant de treballadors experimentats, un senyal inequívoc que s’ha de cuidar més els actius més valuosos. És difícil no qüestionar-se quina és la motivació real d’aquests canvis. Potser la intenció és pressionar per aconseguir més suport públic, com una subvenció que permeti redreçar els salaris. Però aquesta estratègia, si és el cas, no justifica les conseqüències immediates: treballadors esgotats, usuaris descontents i un servei més qüestionable. No es tracta només d’una lluita per drets laborals, sinó de mantenir l’equilibri entre els interessos empresarials, el compromís amb els usuaris i el respecte pels treballadors. La qualitat d’un servei no pot mantenir-se quan els seus professionals són empesos a límits insostenibles. De moment no hi ha una resposta clara per part de l’empresa que contradigui les queixes del personal i les denúncies de certes irregularitats. El transport públic és una peça fonamental per a qualsevol societat. No es pot construir un futur sòlid en aquest àmbit sense respectar els fonaments: condicions dignes, seguretat en el servei i avançar, un repte assumible per a una empresa com Coopalsa.