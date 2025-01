El petit comerç en risc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comerç és un dels pilars fonamentals de l’economia andorrana, una peça clau que atrau turisme i genera llocs de treball. No obstant això, l’augment desmesurat dels preus dels locals comercials, tant en venda com en lloguer, posa en risc la sostenibilitat del sector i amenaça de convertir el país en un territori exclusiu per a grans cadenes i inversors internacionals, desplaçant així el comerç local i els emprenedors. Els locals destinats a botigues i restauració es troben al cim del mercat immobiliari comercial, amb un preu mitjà de 4.426 euros per metre quadrat. Aquesta dada no només evidencia l’interès pel sector, sinó que també reflecteix una realitat preocupant: els petits negocis tenen cada cop més dificultats per accedir a espais situats en zones estratègiques. La centralitat d’Andorra la Vella, amb gairebé el 40% de l’oferta, i els preus de zones com Escaldes-Engordany, que superen els 3.900 euros per metre quadrat, són exemples d’una dinàmica que deixa poc marge per a aquells que busquen establir-se sense grans capitals. En el lloguer, la situació no és gaire millor. Amb preus mitjans que freguen els 25 euros per metre quadrat mensual a les zones més cèntriques, és evident que només negocis amb alt rendiment poden fer front a aquestes despeses. Parròquies com Sant Julià de Lòria o Ordino ofereixen opcions més assequibles, però la seva menor afluència turística les fa menys atractives per a molts projectes. Aquest desequilibri entre oferta i demanda, sumat a l’especulació immobiliària, afegeix pressió a un teixit comercial que hauria de ser el motor de la diversitat econòmica. Si el comerç ha estat històricament un element diferenciador d’Andorra, la situació actual el dirigeix cap a una homogeneïtzació que poc afavoreix la identitat del país. No es pot obviar que Andorra depèn d’un teixit comercial viu i diversificat. L’elitització del mercat posa en perill aquest equilibri, i amb ell, el futur de molts negocis i famílies que hi depenen, i tampoc s’ha d’apostar per la massificació de franquícies de restauració.