El miratge del salari mitjà

L’augment del salari mitjà a Andorra fins als 2.535 euros mensuals el 2023, tot i ser positiu, amaga una realitat complexa. Amb un increment del 5,1%, la xifra anual de 30.426 euros segueix lluny de la mitjana europea, fixada en 37.900 euros, i encara més dels 81.100 euros de Luxemburg. El Principat es manté a mig camí entre els salaris més alts i baixos d’Europa. França, amb 42.662 euros anuals, i Espanya, amb 32.587 euros, superen clarament Andorra. Aquest desfasament reflecteix les limitacions d’un model econòmic excessivament dependent del turisme i el comerç, que no ha diversificat prou la seva estructura laboral. A més, el cost de l’habitatge és un problema cada cop més asfixiant. Amb salaris que no compensen el preu de la vida, molts treballadors es troben amb un poder adquisitiu insuficient, especialment en sectors amb sous baixos o contractes temporals. Aquesta realitat afecta directament la imatge d’Andorra com un país de benestar i qualitat de vida. La bretxa salarial de gènere n’és un altre exemple preocupant. La diferència mitjana de 4.600 euros anuals entre homes i dones evidencia que les polítiques d’igualtat han estat insuficients. Sense una actuació decidida, aquestes desigualtats continuaran llastrant la capacitat del país per retenir talent i garantir oportunitats equitatives. A més, Andorra no pot obviar que la seva economia depèn en gran mesura de sectors poc diversificats, cosa que limita la seva capacitat de créixer a llarg termini. L’aposta per sectors d’alt valor afegit, com la tecnologia o les finances, ha de ser més ambiciosa per generar llocs de treball ben remunerats i estables. És hora de prendre decisions valentes. Per apropar-se als seus veïns, Andorra necessita més que un augment salarial puntual. Cal una estratègia integral que inclogui la diversificació econòmica, la regulació de l’habitatge i polítiques laborals més equitatives. Només així es podrà construir un futur en què els residents gaudeixin d’un veritable benestar i viure a Andorra sigui un signe de major benestar.