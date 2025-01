Referèndum sí o no i quan

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cop superada la fase de les negociacions amb Europa per a l’acord d’associació a final del 2023, la data en què s’ha de celebrar la consulta vinculant a la població va convertir-se en el centre del debat dels favorables i detractors uns quants més– a la UE. Des de fa unes setmanes, però, hem entrat en un altre estadi, que és el de qüestionar si se celebrarà o no el referèndum. Tot i el compromís del cap de Govern, hi ha un corrent polític i social que ho posa en dubte. Pels desastrosos resultats per al Govern de l’enquesta sobre la UE, per passar contínuament la pilota a la Comissió Europea per veure si és o no mixt –tothom ho dona per fet–, per les ambigüitats sobre una possible data –costa d’acceptar que no s’han fet plans de contingència– o perquè Espot té massa fronts oberts. Així, es corre el perill d’enquistar el problema, de desvirtuar-lo, i se’n rebaixa la importància a la manera de la reforma de les pensions, ajornada sine die. Evitar-ho és responsabilitat exclusiva del Govern. Els grups parlamentaris juguen el seu paper i la prova són els estirabots recurrents de Montaner o les declaracions de la majoria, que assegura que el referèndum es farà a la primavera –inversemblant– per alinear-se amb l’executiu. Malgrat tots els peròs que es vulguin, la realitat és que, hores d’ara, el no s’imposa amb comoditat al sí. És un debat abonat a la desconfiança, en què els detractors ho tenen fàcil, amb missatges apocalíptics pel context internacional advers, l’oportunisme d’alguns partits i la inexistent estratègia de comunicació. Però ha arribat el moment de posar les cartes sobre la taula. Si és mixt, s’esperarà que el ratifiquin tots els membres de la UE? Si França,

Espanya i Alemanya l’aproven, es convocarà la consulta d’immediat? Si no se celebra el 2025, es farà poc abans de les eleccions? Si no és aquesta legislatura, les pròximes generals seran plebiscitàries? Aquestes i altres incògnites cal aclarir-les al més aviat possible. I si els electors giren l’esquena a la política del Govern, no tenen més opció que passar el relleu i marxar cap a casa.