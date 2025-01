Compromís social

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2025 es presenta com un any de grans avenços per a Creu Roja Andorrana, una institució que referma el compromís amb els col·lectius més vulnerables del país. Dues iniciatives emblemàtiques, l’hotel social de Sant Julià i el centre de dia de la Massana, són exemples d’aquesta vocació de servei i adaptació a les necessitats de la societat. El projecte de l’hotel social, ubicat a l’antic hotel Peralba, és una resposta directa a la problemàtica de l’habitatge per a les persones en risc d’exclusió social. Tot i que l’obertura s’ha endarrerit a la segona meitat de l’any a causa de les reformes imprevistes, aquesta instal·lació s’erigeix com un model d’innovació social, amb una col·laboració estreta entre la Creu Roja, Black Horse Partners i altres donants. La inversió, que superarà els 2,5 milions d’euros, demostra que el compromís amb la dignitat de les persones no pot estar limitat per les xifres. A més, aquest projecte subratlla la capacitat d’Andorra per liderar iniciatives solidàries que combinen eficiència i humanitat, amb l’objectiu de garantir un futur millor per a tothom. D’altra banda, l’obertura imminent del centre de dia de les valls del nord referma la importància de cuidar les necessitats dels padrins del país. Aquest nou espai, que s’unirà als centres ja existents, destaca per la seva capacitat d’oferir suport personalitzat i qualitat de vida als usuaris. És especialment rellevant en un context en què el benestar de la gent gran esdevé una prioritat en el marc d’una societat envellida. La coordinació amb els comuns i altres institucions també posa de manifest la importància de teixir aliances per abordar reptes socials complexos amb eficàcia. La Creu Roja no tan sols contribueix a solucionar problemàtiques concretes, sinó que estableix un precedent de solidaritat i col·laboració entre institucions públiques i privades. És essencial valorar i reforçar aquests projectes, ja que són una aposta per una Andorra més inclusiva i cohesionada, on ningú queda enrere. Aquesta és la clau perquè el país segueixi progressant socialment, demostrant que el compromís amb els més vulnerables beneficia tota la comunitat.