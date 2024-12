Publicitat i equitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici de Prada Casadet, que va finalitzar-se el 1985, té 139 habitatges, 27 places d’aparcament i deu locals comercials en una localització tan central com és davant l’edifici administratiu del Govern. Els habitatges, en règim d’arrendament, formen part del catàleg d’inversions de les reserves de vellesa de la parapública. L’objectiu de la construcció del complex no va ser facilitar lloguer a preu assequible a famílies necessitades, sinó obtenir un rendiment anual que garanteixi que els fons es revaloren per sobre de la inflació. Malgrat aquest condicionant fonamental, els preus aplicats per la parapública sempre han estat per sota del mercat, tenint en compte les característiques i la ubicació dels pisos. No s’entendria que l’entitat que és el pal de paller de l’estat del benestar d’Andorra es deixés emportar per les onades especulatives contribuint a alimentar-les. L’actitud responsable socialment de la Caixa Andorrana de Seguretat Social és el que ha convertit el lloguer en aquest edifici en molt llaminer. La responsabilitat pública amb què ha actuat la seguretat social no ha anat acompanyada de mecanismes transparents per a l’adjudicació dels habitatges, generant suspicàcies. La publicació al BOPA del nou reglament de lloguers per part del fons de reserva de jubilació (FRJ) marca un gir cap a una gestió immobiliària alineada amb els principis de publicitat, concurrència i rendibilitat. L’anunci de les unitats disponibles a través de canals oficials, amb detalls sobre les seves característiques, preus i requisits per optar-hi representa un salt qualitatiu respecte a l’opacitat amb què es gestionaven els pisos. El procés inclou un sorteig per adjudicar les propietats, assegurant la igualtat d’oportunitat i la fixació de preus per part de la comissió gestora anualment, ajustant-los a les condicions del mercat immobiliari. La decisió s’inscriu en el procés de modernització de la governança i dels criteris d’inversió dels fons de reserva, un reordenament que ha de tenir la transparència i la publicitat com a principals senyes d’identitat.