L’eclosió del bus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de transport públic viu una època de notable creixement marcat per l’aposta decidida de les administracions, la central i les comunals d’impulsar-lo com a alternativa al vehicle privat. Al gran salt endavant de la gratuïtat s’hi suma una major oferta que a partir de dimecres creix amb la creació de tres línies fixes que donaran cobertura als desplaçaments dintre de la parròquia d’Escaldes. El comú mantindrà per a casos concrets la fórmula del desplaçament a demanda però un cop ha comprovat que hi ha un número de viatgers estable que fan ús del bus impulsa tres línies fixes per donar cobertura des de Caldea fins a Engolasters, Sant Jaume i els Vilars, respectivament. No hi ha concreció sobre una de les iniciatives de mancomunació que s’havien plantejat amb Andorra la Vella i que era crear un servei conjunt de transport entre dues parròquies tan territorialment lligades. La capital explota des de fa anys un servei propi per cobrir la Comella, Ciutat de Valls i la Margineda. Aquest plantejament conjunt és una de les fórmules que s’han d’explorar al màxim a escala nacional per tal de convertir els serveis comunals en un complement de les línies que connecten les diferents parròquies; es guanya en eficiència i es pot atreure més públic. El passat divendres el Govern informava de l’adjudicació d’un nou estudi que ha d’acabar de concretar la implementació de les diferents propostes que es van recollir en el procés participatiu per millorar el transport. Àmplia cobertura territorial i freqüències adaptades a la realitat laboral són la base de qualsevol servei que es vulgui d’èxit malgrat que òbviament s’han d’analitzar variables diverses i la fonamental del cost i el benefici que pot reportar. Aquests dies de notable afluència turística els viatgers del servei públic hauran percebut l’impacte de les retencions. És una problemàtica complicada de resoldre quan els turistes arriben en cotxe. Però variable turística al marge, treure vehicles privats diàriament de la carretera explotant el servei de bus és ara l’alternativa més clara de millora de la mobilitat viària.