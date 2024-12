Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La corporació de la capital ha ampliat en dos mesos el termini perquè les empreses de construcció interessades a aixecar i gestionar un edifici d’una cinquantena de pisos en un terreny d’Andorra la Vella presentin les seves ofertes. Se’ls dona temps fins al 27 de febrer. En el darrer consell de comú, el cònsol major va assegurar que havien copsat interès però que es podia acordar un ajornament per donar més garanties a les empreses, ajornament que s’ha acabat materialitzant. En un vídeo publicat ahir a les xarxes socials de Demòcrates, el conseller de la minoria David Astrié posava en dubte aquest interès i proposava a l’equip de govern dedicar quatre milions d’euros dels ingressos fruit de l’activitat de la construcció a finançar el projecte. Si realment s’acaba constatant aquesta falta d’interès, s’evidenciarà un problema. La fórmula publicoprivada ha de ser un dels eixos d’actuació centrals per tal d’implementar un parc immobiliari assequible prou extens. El que està en marxa és fruit essencialment dels esforços del Govern perquè també ha acabat contribuint a les iniciatives comunals: participa econòmicament dels pisos de l’avinguda del Pessebre promoguts per Escaldes, dels d’El Cedre de la capital –que van ser un primer intent de col·laboració publicoprivada fallit– i dels tutelats per a gent gran de Sant Julià. Els diners públics no poden ser la solució total i la mateixa Confederació Empresarial ho deia en un document de fa més d’un any, un text en què proposava precisament la fórmula de la cessió de terrenys públics edificables per tal que el privat contribuís a pal·liar la problemàtica de l’habitatge. Una problemàtica que, d’altra banda, pateixen les empreses perquè accentua les dificultats per cobrir la falta de mà d’obra. Per tant, la seva implicació és necessària i té un benefici en la seva activitat. Ara bé, si a l’hora de posar-ho en pràctica la bona voluntat queda en no res, s’ha d’analitzar el perquè. Les mateixes empreses poden manifestar allò que no els convenç i l’administració corregir-ho si és que és raonable.