Divulgador de l’andorranitat

Andorra acomiada la posobra de Nadal Pere Moles Aristot, un referent de la nostra història contemporània. La seva trajectòria, que abraça l’àmbit polític i el cultural, va centrar-se en la defensa dels valors i la projecció d’un país que, a partir de les institucions històriques, com ara el Coprincipat, fos capaç d’incorporar els principis bàsics d’un estat de dret i obrir-se al món. Amb un paper actiu al comú escaldenc i al Consell en diverses legislatures, va seguir el procés constituent com a ciutadà, amb una veu personal i crítica. Un cop aprovada la Carta Magna, va ocupar un escó, en representació del recentment fundat Partit Liberal, a Casa de la Vall, des d’on va participar activament en l’elaboració de les lleis fonamentals per bastir el nou edifici constitucional. Moles va aportar estabilitat, diàleg i compromís en una legislatura marcada per la fragmentació i les tensions al Consell. La seva veu, moderada i conciliadora, va ser clau per, des de posicions conservadores, integrar perspectives diverses. Moles, molt arrelat a Escaldes i al seu teixit social i cultural, no va ser només un polític, també va ser un humanista que va dedicar l’obra a reivindicar la identitat i el patrimoni cultural. Amb una mirada que traspassava la immediatesa de la política, va saber captar la importància de la pervivència de les tradicions i les històries que conformen l’ànima del país. Aquest neguit el va portar a escriure obres avui imprescindibles per entendre la memòria i la idiosincràsia d’Andorra, com ara Els andorrans som així o Un tomb per Andorra a través de la seva història. Amb un estil senzill i proper, Moles Aristot barrejava fets històrics i llegendes, reivindicant un passat tant racional com màgic. Aquesta visió, tan arrelada a la seva personalitat, es va reflectir en la seva acció política. Aquest “andosí andorrà”, com el va definir Jordi Pasques, ha estat un pont entre el passat i el futur, un home que va entendre que la identitat d’un país no es construeix des de l’oblit, sinó des del respecte a la memòria i a les particularitats.