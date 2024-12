Preus, reptes i oportunitats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra segueix destacant com una destinació de referència al sud d’Europa, però el darrer informe de la Cambra de Comerç revela una dualitat en l’experiència turística i comercial del Principat. Si bé la seguretat i la qualitat de l’espai urbà assoleixen puntuacions excel·lents –9,2 i 9,1, respectivament–, altres aspectes, com els preus, representen un desafiament que podria impactar negativament en la percepció global del país. Els visitants valoren elements com l’hospitalitat del sector serveis i la comoditat dels eixos comercials, que reforcen Andorra com una destinació acollidora i ben preparada. No obstant això, els costos associats als productes i serveis reben una puntuació mitjana de 7, cosa que evidencia una dissonància entre la qualitat percebuda i el preu. Aquesta sensació és més accentuada entre els excursionistes, un grup que, tot i mantenir una alta fidelitat amb una mitjana de quatre visites anuals, mostra una sensibilitat superior envers aquest aspecte. L’informe també subratlla la necessitat d’adaptar l’oferta comercial als perfils dels visitants. Mentre que els turistes valoren “gaudir del destí” com a principal motivació de compra, els excursionistes es mouen més per l’atractiu econòmic. A més, la despesa mitjana per persona, que és de 134 euros en excursionistes i 107 euros en turistes, reflecteix diferències importants en els patrons de consum. Aquestes dades ofereixen pistes clares per a una millor segmentació i personalització de l’oferta. Tot i els reptes, Andorra té una base sòlida per continuar sent competitiva: la seguretat, l’entorn urbà cuidat i l’atenció al client són actius que difícilment es poden igualar. No obstant això, el sector ha d’afrontar amb valentia el repte de redefinir l’estratègia comercial. Això implica trobar un equilibri sostenible entre qualitat i preu, alhora que es reforcen les fortaleses que ja diferencien el Principat. El futur d’Andorra com a destinació turística de qualitat dependrà de la seva capacitat per adaptar-se a les exigències d’un mercat global cada cop més competitiu i orientat a l’experiència del client. És el moment d’actuar amb visió i determinació.