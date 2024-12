Vot decidit poc informat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’enquesta de l’Observatori del segon semestre del 2024 és un bon termòmetre sobre l’estat de la situació del debat sobre Europa. El resultat global no ha proporcionat sorpreses –era vox populi que el no se situava per davant del sí–, però resulta impactant que els detractors del nou marc de relació amb Brussel·les superin en vint-i-dos punts els partidaris i es quedin a escassament tres punts de la barrera psicològica, i més tractant-se d’un referèndum, del 50%. El més revelador de l’enquesta, però, és la paradoxa que reflecteixen les xifres en encreuar-se dues variables: tot i que un 67% dels enquestats es declara poc o gens informat sobre l’acord, una part significativa ja ha decidit la seva posició. Aquesta discordança evidencia no tan sols una manca de coneixement sobre els detalls de les negociacions, sinó també el pes de percepcions subjectives i prejudicis, sovint alimentats per un debat públic insuficient o polaritzat, un camp adobat per un discurs més emocional centrat en la por al canvi. Si en el darrer mes s’ha multiplicat la divulgació del contingut de l’acord, amb debats, entrevistes i presentacions de tots els colors, l’Observatori no ho reflecteix perquè el treball de camp es va fer a mitjan octubre. La realitat planteja grans reptes per als integrants del pacte d’estat. Convèncer una població que percep amb desconfiança les implicacions de l’acord requerirà un gran esforç comunicatiu amb una campanya clara, transparent i sostinguda, capaç de desmuntar mites i aportar seguretat sobre els beneficis d’un acord que, segons l’enquesta, podria millorar les relacions internacionals (66,8%) i les oportunitats per als joves (56,3%). Els aspectes positius xoquen amb preocupacions arrelades, com ara la pèrdua de sobirania (47,4%) i els efectes en la política migratòria (56,5%). La falta d’informació i de contrast només amplifica les legítimes inquietuds ciutadanes. La data encara indeterminada és un factor extra d’incertesa i allarga un debat ja molt polaritzat, amb el risc evident d’arribar a les urnes esgotats per la fatiga.