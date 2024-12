La parsimònia del tramvia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La velocitat a la qual creix demogràficament i turísticament el país no és proporcional al ritme de la presa de decisions per donar-hi resposta. L’aposta oberta pel transport públic amb la gratuïtat del servei i l’ampliació de línies ha estat un èxit, però insuficient per alleugerir una xarxa viària cada cop més carregada. El Govern disposa des del 2021 d’un estudi exhaustiu sobre la viabilitat d’un transport públic segregat que combinava tramvia i transport per cable. Aquest informe, fet públic pel llavors ministre d’Economia, Jordi Gallardo, apareixia com una aposta ferma per la modernització de la mobilitat, amb la perspectiva d’una infraestructura que reduís la congestió viària i contribuís a mitigar la contaminació. Després de tres anys d’anàlisis i més informes –període en què la població ha augmentat un 8,5%– s’informa que a principi d’any es presentarà el recorregut que podria seguir el tramvia que connectaria Sant Julià de Lòria amb Escaldes-Engordany, un anunci que aporta poc més que un recordatori de les grans expectatives que van generar aquells informes inicials. La fixació de la ruta és un primer pas amb vista a l’elaboració del pla sectorial del transport segregat, que ha de permetre la reserva d’espais públics i privats per executar el projecte. No es pot frivolitzar amb els terminis d’estudi, preparació i execució d’un projecte de país de gran complexitat, que podria trigar dècades a estar totalment acabat, que afecta nombroses administracions i propietaris i que requerirà un finançament milionari, sigui aportat directament pel Govern o amb alguna fórmula tipus concessió. Ara bé, també s’ha de posar en relleu la parsimònia d’un tramvia que no avançarà a cop de declaracions, sinó de progressos específics. La congestió viària i les limitacions d’un transport públic insuficient mereixen un impuls decidit principalment del Govern, però també de les administracions locals, que han de visualitzar el tramvia com una oportunitat única per transformar la mobilitat i millorar la qualitat de vida de les persones.