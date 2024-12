Qualitat oncològica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés de reorganització i modernització de l’oncologia al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) permetrà que set de cada deu intervencions per càncer de mama es puguin fer a l’hospital, que centralitzarà en una sola planta tota l’atenció oncològica amb l’establiment de nous circuits i protocols. El sistema sanitari públic també es reforçarà amb la incorporació d’un ginecòleg de primer nivell especialitzat en patologia mamària, juntament amb altres professionals necessaris, amb la voluntat de garantir l’especialització i la qualitat. Els avenços tècnics i els procediments quirúrgics menys invasius han fet possible oferir aquesta prestació amb una inversió més assumible i amb menor necessitat d’equipaments complexos. El nou servei suposa un alleujament per als pacients, que fins ara havien de desplaçar-se a l’estranger per sotmetre’s a intervencions quirúrgiques amb el guany emocional, logístic i econòmic que se’n deriva. Rebre el tractament a Andorra i en un entorn conegut significa no tan sols una millora en l’accessibilitat, sinó que humanitza el tractament potenciant l’acompanyament familiar i psicològic, fonamentals en un procés tan delicat com el tractament oncològic. Aquesta filosofia s’ha de veure potenciada amb l’ampliació de l’hospital, una de les inversions estrella dels darrers anys que impulsarà les infraestructures, equipaments i recursos públics. En el que no ha canviat el ministeri de Salut és en la negativa a implantar una unitat de radioteràpia a Andorra per evitar el desplaçament a fora dels pacients que segueixen el tractament, un fet durament criticat per l’Associació Andorrana Contra el Càncer, i que si no hi ha canvis tampoc tindrà cabuda en les noves instal·lacions. Amb el nou enfocament de l’atenció al càncer de mama, el sistema de salut andorrà surt reforçat. La incorporació de nous serveis, professionals especialitzats i avenços tecnològics obre la porta a una sanitat més adaptada a les necessitats reals de la població i situar la salut al centre de les polítiques públiques.