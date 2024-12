Oportunitat per a l’equitat real

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obligatorietat dels plans d’igualtat per a empreses amb més de 50 treballadors ha de ser un pas endavant en la lluita per l’equitat de gènere. Tanmateix, a escasses setmanes que finalitzi la pròrroga per al seu registre, les dades posen de manifest una realitat preocupant: només 29 de les 167 empreses obligades han complert amb aquesta exigència. La manca d’implicació no es pot atribuir exclusivament a la complexitat dels plans. Tal com afirma el president de la CEA, Iago Andreu, aquests documents tenen una funció fonamentalment preventiva i no comporten grans canvis estructurals. L’incompliment sembla derivar d’un desconeixement generalitzat, tal com apunta Elisabet Royuela, secretaria d’Acció Feminista, i també de prioritats empresarials enfocades en altres reptes immediats, com la captació de talent i la problemàtica de l’habitatge. Algunes empreses han optat per plantilles estandarditzades per agilitzar la redacció. La baixa taxa de compliment posa de manifest una falta de consciència real sobre la importància d’aquests documents com a eina estratègica per combatre desigualtats. Això obre el debat sobre si caldria apostar per incentius com les subvencions proposades per associacions com l’ADA. Els plans d’igualtat no haurien de ser tràmits burocràtics o simples documents formals. Una implementació efectiva requereix diagnòstics rigorosos i compromís per part de les empreses. Analitzar factors com les diferències salarials, les oportunitats de formació i els horaris laborals és crucial per aïllar desigualtats estructurals i proposar millores tangibles. El futur passa per mesures més ambicioses, com l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat. La iniciativa ataca una discriminació històrica i potencia la conciliació familiar, un element clau per revertir la baixa natalitat. Els plans d’igualtat són una oportunitat per redefinir les prioritats socials i laborals. Cal voluntat política i empresarial perquè aquestes eines no es quedin en paper mullat, sinó que esdevinguin un pilar fonamental per a la igualtat real.