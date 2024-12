Resolució sense fissures

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha afrontat amb BPA una experiència d’una complexitat i dimensió sense precedents. El procediment de resolució no tan sols ha posat a prova la solidesa de les institucions, sinó que també ha reforçat la capacitat del país per afrontar reptes de gran magnitud. Des de la intervenció de l’entitat fins a la declaració de fallida i la pèrdua definitiva de la llicència bancària, el camí ha estat ple de desafiaments legals i administratius. En total, 187 accions judicials s’han activat, de les quals 141 ja han estat resoltes, totes amb sentències favorables a l’AREB, una dada especialment rellevant que avala la solidesa tècnica i jurídica de les decisions adoptades per l’agència, malgrat les controvèrsies i les tensions inevitables. L’excepcionalitat del cas rau no tan sols en la seva complexitat jurídica i financera, sinó també en el fet que ha posat en evidència la necessitat d’adaptar i reforçar l’ordenament legal. L’AREB, creada el 2015 en resposta a aquesta crisi, ha actuat com un mecanisme clau per garantir l’estabilitat del sistema financer i la protecció dels dipositants. Ara, amb la perspectiva dels resultats obtinguts, s’evidencia que l’experiència ha estat un èxit i que pot servir com a model de futur. El desenvolupament de plans de resolució de crisis per a altres entitats, adaptats a les normatives europees, i l’elaboració de comunicats tècnics que anticipin escenaris adversos representen un pas endavant en l’enfortiment del sistema financer. Els protocols no tan sols reforcen la confiança en la plaça bancària des de la perspectiva internacional, sinó que garanteixen la millor preparació per afrontar eventuals crisis i enriqueixen la governança financera del país. Aquesta capacitat d’anticipació és, sens dubte, un dels aprenentatges més valuosos. En el llarg i feixuc procés de resolució també han prestat i encara presten un servei fonamental les institucions judicials, que han garantit el rigorós respecte de l’estat de dret i dels drets individuals dels clients de l’entitat bancària en procés de liquidació.