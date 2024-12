Pas en l’equitat empresarial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’adaptació de les empreses als requisits que marca la Llei d’igualtat és lenta. A tres setmanes de l’exhauriment del termini per a l’elaboració dels plans d’igualtat, només el 17% de les empreses han complert, tot i que ben segur que el percentatge augmentarà de manera significativa abans de final d’any. Més enllà de l’obligació legal, els plans són una eina essencial per garantir la igualtat d’oportunitats i per abordar desequilibris estructurals, com ara la bretxa salarial o l’accés desigual a càrrecs de responsabilitat. La llei estableix que les empreses de més de 50 treballadors han d’implementar-los per assegurar la no-discriminació i fomentar la conciliació laboral i familiar. Aquesta normativa es basa en els principis d’actuació, com ara la perspectiva de gènere i les accions positives, que són mesures dirigides a corregir desigualtats reals entre homes i dones. El desenvolupament legal no tan sols només respon a obligacions constitucionals, sinó que està alineat amb compromisos internacionals com l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i el Conveni sobre l’eliminació de la discriminació envers la dona. El repte de les empreses no ha de limitar-se a evitar sancions que poden arribar als 30.000 euros. La clau rau a entendre que la igualtat de gènere és un actiu que beneficia tant les persones com a les organitzacions. Les dades recollides a través del registre de la bretxa salarial i els plans d’igualtat són l’oportunitat per identificar àrees de millora i adoptar polítiques que fomentin la diversitat i la inclusió. No obstant això, la llei planteja reptes operatius, especialment per a les petites i mitjanes empreses, amb menys recursos per complir amb els requisits normatius, uns requisits que no han parat de créixer en moltes altres àrees, com la ciberseguretat o la protecció de dades. La igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social, sinó també una condició necessària per a la sostenibilitat i competitivitat empresarial. És imprescindible que aquests plans no quedin en paper mullat, sinó que esdevinguin eines reals de transformació.