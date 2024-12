Diàleg fluid i continu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvador Illa i Xavier Espot van tenir ocasió de veure’s ahir al Palau de la Generalitat en la primera reunió oficial. El polític català, que va liderar com a ministre de Sanitat la resposta espanyola en els moments més durs de la pandèmia, va mostrar-se ja llavors molt sensible amb la realitat andorrana. Les relacions d’Andorra i Catalunya, dos territoris que comparteixen molt més que una simple relació de veïnatge, han adquirit un caràcter prioritari, marcades per una dinàmica de diàleg i cooperació que transcendeix els àmbits tradicionals. La visió s’ha ampliat, amb una atenció especial a àmbits com la sanitat o les infraestructures sense oblidar l’habitatge que, tot i no ser citat explícitament en el comunicat, havia estat identificat com una prioritat en reunions precedents. El repte compartit amb l’Alt Urgell i la Cerdanya per la falta de lloguer a preu assequible ha de permetre establir sinergies entre les dues administracions. Un altre camp prioritari és la salut. Els acords per garantir serveis de proximitat i complementaris és un pilar essencial de la cooperació transfronterera per millorar l’eficiència i la qualitat assistencial. En el terreny de les infraestructures, les comunicacions transfrontereres són un altre element destacat. Iniciatives com la millora de l’aeroport de la Seu d’Urgell il·lustren el compromís per superar les limitacions geogràfiques que històricament han afectat la regió pirinenca. A més, els convenis per a la gestió de residus i el foment de la sostenibilitat mediambiental apunten a un enfocament integrador que afavoreix tant el creixement econòmic com la protecció del medi ambient. La consolidació d’aquest marc de diàleg periòdic, institucionalitzat en trobades semestrals entre els màxims representants polítics, ha estat clau per superar una dècada de poca entesa i crear una base sòlida per a la col·laboració futura. Aquest enfocament no només reforça la coordinació entre administracions, sinó que també envia un missatge de compromís mutu per afrontar reptes compartits amb una perspectiva de llarg termini.