Inici de la temporada d’esquí

La temporada d’esquí va arrancar ahir de forma modesta amb l’obertura parcial de sectors del Pas de la Casa i Grau Roig. La neu va arribar a partir de dissabte a la tarda i va caure amb prou força a les parts altes del país, cosa que va permetre estrenar la temporada. Els gruixos que s’acumularan gràcies a aquest episodi de neu –les previsions indiquen que seguirà nevant a la zona nord del país fins almenys avui a la tarda– han de permetre obrir moltes més pistes i fer que el proper sigui el primer gran cap de setmana d’esquí de la temporada amb la mirada posada en el període nadalenc que ha de permetre recuperar el que s’ha perdut aquests dies. Grandvalira, de fet, obrirà avui els sectors d’Encamp, Soldeu, El Tarter i Canillo. L’objectiu és arribar al cap de setmana vinent amb el màxim nombre de quilòmetres esquiables. Pal Arinsal com Ordino Arcalís encetaran la temporada avui amb una obertura que també serà progressiva Per molt que ahir poguessin obrir tímidament les estacions, el pont de la Puríssima en el que es refereix a l’esquí s’ha perdut per a les estacions. També al Pas de la Casa, on el tancament del pas fronterer per part de les autoritats franceses des de les tres de la tarda del dissabte va buidar de compradors la localitat encampadana. La frontera es mantindrà tancada almenys fins avui i al Pas de la Casa aquest pont han perdut els esquiadors –per la impossibilitat d’obrir les pistes divendres i dissabte– i els compradors. La meteorologia, per decepció dels dominis esquiables, ha estat capriciosa aquest pont de la Puríssima començant a nevar sense els esquiadors al país. La neu caiguda aquests dies ha estat una neu bona. Va provocar alguns problemes de trànsit a zones com Soldeu, però en general no es van produir incidències a les parròquies centrals, on es va acumular el major nombre de turistes en un pont sense neu. La temporada ha arrencat amb retard però les estacions ho tenen tot preparat perquè la del 2024-2025 sigui brillant i ompli d’esquiadors les pistes del Principat.