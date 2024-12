Manifestació transfronterera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La dificultat de l’accés a l’habitatge i l’especulació immobiliària al Pirineu, incloent-hi el Principat d’Andorra, van ser els motius que van portar 1.500 persones segons els mossos d’esquadra, 3.000 calculava l’organització, a sortir divendres a la tarda als carrers de la veïna Seu d’Urgell a protestar. Convocada per Pirineu Viu, la de fa dos dies va ser una de les manifestacions més multitudinàries que es recorden a la Seu d’Urgell. No només hi van participar veïns de la comarca de l’Alt Urgell sinó que també es van aplegar residents andorrans interpel·lats per una problemàtica que s’estén per tot el Pirineu i que a Andorra és tan evident que el Govern ja fa temps que du a terme polítiques per intentar incrementar el parc d’habitatge de lloguer i de compra públics a un preu assequible. El portaveu de Pirineu Viu, Albert Lavaquiol, abans de la manifestació va incidir en la problemàtica andorrana i com afecta la comarca veïna. “Molts treballadors d’Andorra es veuen forçats a establir-se a la Seu d’Urgell i altres localitats properes a causa dels preus desorbitats de l’habitatge. Això està tensionant el mercat immobiliari no tan sols a la Seu d’Urgell, sinó al conjunt de l’Alt Urgell”, va dir el portaveu, que va destacar la bona la col·laboració a banda i banda de la frontera per lluitar contra aquesta situació. La presència andorrana a la manifestació va ser força nodrida, d’un centenar persones. La portaveu de Coordinadora per un Habitatge Digne, Rebeca Bonache, va lamentar que “molta gent s’hagi de desplaçar a viure a la Seu perquè no es pot pagar el lloguer a Andorra” i va denunciar que “cada cop més llogaters andorrans estan patint amenaces i coaccions” per part dels propietaris. La manifestació de divendres a la Seu, que va acabar amb un tall de 30 minuts a la carretera d’accés al Principat que els convocants van dir que no farien, posa en relleu aquesta problemàtica transfronterera que a hores d’ara té difícil solució. Els alts preus de l’habitatge a Andorra són inassumibles per un bon nombre de residents.