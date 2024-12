Sostenibilitat ancestral

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tècnica ancestral de la pedra seca, que utilitza únicament l’encaix de pedres sense morter, ha definit el paisatge agrari i arquitectònic del Principat durant generacions, configurant terrasses, murs de contenció i camins funcionals i sostenibles. El reconeixement de la Unesco forma part d’una candidatura col·lectiva que es va iniciar el 2018 amb països mediterranis com Espanya, França, Grècia i Itàlia. L’ampliació, que inclou ara Andorra i altres nacions com Àustria, Bèlgica i Irlanda, posa en relleu el caràcter universal d’aquesta modalitat constructiva, un exemple d’adaptació harmònica entre les persones i el medi natural. En el cas d’Andorra, és part essencial del seu paisatge cultural i una font de coneixement sobre l’evolució de les activitats rurals al llarg del temps. Aquest reconeixement s’afegeix a altres inscripcions en què Andorra participa. Les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, inscrites el 2015, celebren una tradició compartida amb Espanya i França que uneix les comunitats a través de rituals antics. Les Festes de l’os dels Pirineus (2022) i la Transhumància (2023), també amb una dimensió transnacional, reflecteixen el valor de les pràctiques que connecten cultura i territori. En aquest context, Andorra continua consolidant el seu paper en la preservació del patrimoni immaterial. La implicació de diverses institucions i entitats, com ara Cal Pal, coimpulsor del programa Primera Pedra, promouen el coneixement i la difusió de la pedra seca mitjançant cursos d’artesania, rutes guiades i projectes de restauració. Les col·laboracions amb entitats transnacionals, com ara el projecte PETRA, reforcen els vincles amb altres països i impulsen l’intercanvi de coneixements tècnics i culturals. La pedra seca simbolitza més que una tècnica constructiva: és un llegat de respecte pel medi ambient i de connexió profunda amb el territori. El reconeixement també dona continuïtat als esforços per reivindicar i honorar la cultura i la història, com la candidatura transnacional del Coprincipat com a patrimoni mundial.