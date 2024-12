Compromís anticontraban

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tabac és i ha estat un article estrella del comerç i un dels escassos productes amb indústria pròpia. El diferencial de preus amb Espanya i França, i la franquícia que permet l’entrada en territori comunitari d’un cartró i mig per persona, són avantatges poderosos que expliquen el pes que té a la cistella de la compra dels turistes i en els comptes de l’Estat. El règim duaner és prou favorable perquè les autoritats andorranes siguin conscients de la necessitat de lluitar contra el contraban amb mesures dissuasives per lleialtat als estats veïns. La diversitat de polítiques fiscals aplicades per Espanya i França complica, això no obstant, el control del tràfic il·lícit. Mentre que a Barcelona un paquet de tabac costa entre un 20% i un 30% més que a Andorra, a Tolosa pot arribar a costar el triple, fruit d’una política impositiva molt agressiva contra el tabac. Amb aquest context Andorra, que d’augmentar la pressió fiscal situaria el tabac al mateix preu que a Espanya, s’ha convertit en origen del tràfic il·lícit cap a França, de la mateixa manera que també ho són Espanya, Bèlgica o Luxemburg, on és sensiblement més barat. Les llargues cues de contrabandistes perfectament visibles des del Pas de la Casa que entren a peu en territori francès s’han convertit en una imatge quotidiana que cal erradicar. El Govern ha decidit fer un pas endavant amb la modificació de la Llei de mercaderies sensibles per dificultar el contraban, protegir els interessos comercials i fiscals de França i mantenir la viabilitat del comerç andorrà. Un dels principals canvis és l’obligatorietat del pagament electrònic a partir del cinquè cartró, una mesura que apunta directament cap a dificultar-ne la compra massiva. La nova legislació també regularà estrictament el transport intern de grans quantitats de tabac, limitant-lo a operadors autoritzats i introduint controls que garanteixin la seva traçabilitat. Les mesures haurien de servir per reduir dràsticament el frau, però només amb un adequat monitoratge de les operacions es podrà confirmar si són suficients.