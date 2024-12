Protegir els desplaçats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Jimmy Rufasto i Hugo Valencia són dos peruans desplaçats a Andorra que han decidit donar la cara per denunciar una realitat cruel que afecta aquells que arriben al Principat amb l’esperança d’una oportunitat laboral: la seva extrema vulnerabilitat davant els abusos. Són la punta de l’iceberg d’una problemàtica que podria afectar només a la seva empresa una cinquantena de treballadors més. No és la primera vegada que immigrants llatinoamericans alerten de ser víctimes de l’incompliment de la normativa i de la situació de precarietat quan són acomiadats sense indemnització. Les administracions van actuar per fer front a la problemàtica dels treballadors desplaçats, que va esclatar el 2022, especialment vinculada a la construcció: empreses que incomplien les condicions laborals, amb denúncies de salaris inferiors als acordats, falta de cobertura mèdica i altres abusos. La falta de mà d’obra en el sector, que afronta puntes de feina molt importants, l’abús de les subcontractacions i el desconeixement per part dels afectats de la llei andorrana és el caldo de cultiu que afavoreix la precarietat, un fenomen que no afecta altres sectors que també es nodreixen majoritàriament de personal d’Iberoamèrica. A l’actuació de Treball a través dels expedients sancionadors a les empreses implicades, les causes obertes a la Batllia per abusos o les mesures de les administracions per protegir els drets laborals, cal sumar que el projecte de llei òmnibus, a tràmit parlamentari, prohibirà els desplaçats no europeus. Tots aquests fronts han d’anar acompanyats de més control, de canals de denúncia àgils i de mecanismes de suport per no deixar desprotegits davant un llarg litigi uns treballadors que tenen com a prioritat reunir prou recursos per tornar a casa. En un moment en què la deslocalització i la mobilitat laboral són una norma, és fonamental que Andorra, faci un esforç real per protegir els drets laborals dels treballadors estrangers, establint mecanismes clars per garantir que ningú sigui explotat ni abandonat a la seva sort.