La perseverança del BCA

La lluita del Bàsquet Club Andorra (BCA) per recuperar el cànon de l’ACB és una història de resistència. El club va pagar el 2014 pel controvertit dipòsit a fons perdut de tres milions d’euros per accedir a la Lliga Endesa, una quantitat aportada pel principal patrocinador, MoraBanc. Eren anys d’alegria d’una competició que esperava emular a escala local el model d’èxit d’una hipermercantil NBA, fixant un elevat llindar econòmic per a tothom que volgués formar part del selecte club. El cànon, però, es va evidenciar com un obstacle per als clubs més modestos en impedir-los l’ascens tot i haver fet els deures a la LEB en no disposar de recursos per satisfer-lo i alhora reforçar la plantilla per jugar en una de les lligues més competitives d’Europa. L’ACB es va haver de rendir a l’evidència quan la Comissió Nacional del Mercat i la Competència va declarar el cànon il·legal el 2017. El MoraBanc ja havia hagut de fer front a una amortització anual de 600.000 euros, una càrrega que va marcar els balanços comptables. Els clubs que hi van accedir posteriorment es van estalviar aquest peatge, generant un greuge comparatiu evident que la societat anònima esportiva, encapçalada per Gorka Aixàs, va decidir portar als tribunals reclamant a l’ACB, l’entitat de la qual el mateix MoraBanc forma part i que és la responsable de la lliga, 1,5 milions d’euros corresponents a les amortitzacions pendents. L’entitat ha aconseguit que aquesta aposta, que comportava riscos esportius, institucionals i d’imatge, no malmetés la relació amb la resta de clubs que integren l’associació. Set anys després de recorregut judicial, aquest estiu hi va haver la primera sentència favorable. La bona predisposició de les dues parts, que en tot moment han sabut estar per sobre d’una discrepància puntual, però no menor, ha permès l’assoliment d’un acord extrajudicial. La perseverança del club en un afer que fa una dècada que s’arrossegava ha permès recuperar una quantitat que amenaçava els seus comptes i tancar definitivament un litigi costós en recursos i temps.