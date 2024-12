No hi haurà portes obertes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord d’associació amb la Unió Europea introdueix un nou marc que respecta la sobirania d’Andorra en matèria de control d’antecedents penals. A partir dels dos primers anys de la seva implementació, dos anys transitoris, els nacionals de la UE que sol·licitin residència hauran de presentar una declaració de les seves condemnes penals. Aquesta verificació, crucial per mantenir la seguretat del Principat, s’aplicarà amb criteris específics sense que Europa imposi percentatges rígids. Com detalla Landry Riba, secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, les professions sensibles com el sector financer, la salut, l’educació o la seguretat privada tindran requisits més estrictes. Aquí, a més de la declaració inicial, es podrà sol·licitar un certificat d’antecedents penals, per part de l’estat o de l’empleador, punt que Andorra ha de definir. Aquest control sistemàtic assegurarà que aquells que treballin en àmbits estratègics compleixin els estàndards necessaris per garantir la confiança i la seguretat del sistema. Pel que fa a altres sol·licituds, la directiva europea deixa en mans d’Andorra l’establiment dels criteris de verificació. Això significa que el Govern podrà aplicar controls basats en l’aleatorietat o bé en factors específics, com el risc potencial per a la seguretat ciutadana, sense que Europa imposi un límit –evidentment, no podrà ser al cent per cent–. Aquesta capacitat de decisió és fonamental per mantenir el control sobre qui pot residir i treballar al país. Els recels d’una part de la ciutadania, preocupada per un possible increment de la delinqüència, són infundats. Tal com ha subratllat Riba, Andorra conserva la capacitat plena de gestionar els penals dels nacionals de la UE adaptant les modalitats a les seves necessitats. Aquest model no només és una garantia de seguretat, sinó també una oportunitat per reafirmar la sobirania del país en un context d’obertura progressiva. S’ha debatut molt sobre aquest aspecte, i l’acord que s’ha assolit permetrà al Govern tenir ple control perquè el Principat continuï sent una illa de seguretat que tothom aprecia actualment.