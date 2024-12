VIH: el perill de la confiança

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dades publicades amb motiu del Dia Mundial de la Sida deixen al descobert una realitat preocupant a Andorra. Durant el 2023, s’han notificat 10 nous casos d’infecció per VIH, i se supera els tres del 2022. Amb una taxa d’incidència d’11,75 casos per 100.000 habitants, inferior a la mitjana europea (12,7), Andorra manté una situació relativament millor que altres països de la regió. Tanmateix, l’increment de casos reflecteix un relaxament evident en les mesures de prevenció. El principal factor de risc continua sent les conductes sexuals sense protecció, que afecten tant les relacions heterosexuals com homosexuals o bisexuals. El VIH ja no és una malaltia exclusivament associada a determinats col·lectius; és una amenaça transversal que pot afectar qualsevol persona que no prengui precaucions. Això, sumat al fet que un 73,28% de les persones afectades van estar en tractament el 2023, ha generat una perillosa percepció que el VIH és una malaltia controlada. Aquesta confiança, però, es tradueix en una menor consciència sobre la necessitat de prevenir el contagi. A Andorra, el nombre total de casos registrats de VIH arriba als 131, amb una prevalença del 0,161%. És alarmant que les relacions sexuals sense preservatiu continuïn sent la via principal de transmissió, una dada que assenyala la necessitat urgent de reforçar l’educació sexual. La implementació de proves ràpides en centres d’atenció primària és un pas positiu, però només 12 proves es van realitzar el 2023. Aquestes xifres demostren que encara no s’aprofiten prou les eines de diagnòstic precoç, essencials per detectar el virus i evitar-ne la propagació. En el context europeu, amb més de 112.000 nous casos anuals, la situació evidencia que la relaxació en l’ús del preservatiu i la manca d’informació són factors que contribueixen al repunt del VIH. És crucial entendre que el VIH no és només un problema mèdic, és un problema social que requereix compromís individual i polítiques efectives. Rebaixar la guàrdia pot tenir conseqüències per a la salut pública.