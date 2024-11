El somni del tren

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Taula tècnica de trànsit va presentar ahir els diferents dispositius per aquest hivern posant el focus en la primera gran fita com és el pont de la Puríssima, que marca formalment l’inici de la temporada. Entre el 5 i el 8 de desembre s’espera l’arribada de 58.100 vehicles, 43.400 dels quals a través de la frontera hispanoandorrana. Als desplaçaments d’anada i tornada cal sumar-hi els interns que s’afegeixen a una xarxa de carreteres ja molt tensionada. Aquest volum de vehicles és a mitjà termini insostenible atesa la necessitat de reduir la carbonització, millorar la qualitat de l’aire i afavorir la sostenibilitat. Tot just dijous el Parlament de Catalunya instava la Generalitat, arran d’una moció presentada per la formació ecosocialista En Comú Podem, a impulsar els projectes de Trens Tramvia de Catalunya, que inclou el Ferrocarril del Pirineu. Aquesta línia, en fase d’estudi, enllaçaria Andorra amb la línia R3 amb un traçat de 57 quilòmetres amb dues branques principals: una des d’Alp fins a la Seu d’Urgell, i l’altra des de la Seu fins al Principat. Es calcula un potencial de 7.500 passatgers diaris, amb una proposta de servei que inclouria més de 20 trens al dia i un temps de viatge estimat d’unes dues hores i mitja entre Barcelona i Andorra. El cost aproximat del projecte és de 700 milions d’euros, i es busca finançament europeu. La connexió ferroviària suposa molt més que una infraestructura: és una oportunitat de millorar la mobilitat, l’economia i el medi ambient d’una regió que depèn quasi exclusivament del transport per carretera, amb les limitacions i impactes mediambientals que això comporta. El tren, per tant, es presenta com una solució sostenible i de futur, però d’un elevat cost, fet que la fa ser contemplada amb cautela des dels dos costats de la frontera. El paper transformador que les infraestructures viàries han tingut al llarg de la història i la disminució de l’impacte ambiental del turisme i el transport de mercaderies són arguments prou sòlids per treballar perquè el que ara sembla un somni pugui ser realitat.