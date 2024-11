Una inversió bona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La col·laboració d’Andorra amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) és un pas transcendent en el camí cap a la projecció internacional i la sostenibilitat. La institució financera de la Unió Europea, fundada el 1958, ha estat un actor clau en el desenvolupament de projectes d’infraestructura, innovació i transició energètica al continent. Aporta mecanismes de finançament flexible per a projectes d’inversió considerats d’interès europeu, especialment en regions menys afavorides, d’interès estratègic o de seguretat o aïllades geogràficament. L’acord marc amb el BEI es va ratificar el 2023 dins de l’estratègia d’Andorra per obrir-se al món mitjançant l’acostament a la UE i altres organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa. L’accés d’Andorra al banc, com a primer país no membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, va marcar un precedent que enforteix la posició del país en l’escena global després que la crisi de la covid fes evident la necessitat de disposar d’una xarxa internacional de finançament. Aquesta relació s’ha materialitzat amb la previsió d’un préstec marc de 60 milions d’euros per finançar projectes de transició energètica durant el període 2024-2028. El suport financer permetria desenvolupar iniciatives en àrees estratègiques com ara les energies renovables i la distribució de xarxes de calor, aspectes fonamentals en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta col·laboració posa de manifest múltiples beneficis per a Andorra, no tan sols a l’hora de garantir el desenvolupament econòmic i energètic, sinó també de posicionar el Principat com un model a seguir per altres petits estats que busquen equilibri entre el creixement i la sostenibilitat. La relació amb el BEI reforça el missatge que l’accés a entitats internacionals aporta beneficis tant a escala local com global, atorgant recursos per a projectes estratègics, com la independència energètica i la sostenibilitat, i reforçant la credibilitat internacional que atorga l’aprovació d’una línia de crèdit d’aquestes característiques.