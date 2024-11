Més temps per al referèndum

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi haurà temps de sobra per informar-se sobre beneficis i amenaces de l’acord d’associació, analitzar-lo i contraposar solucions. El text, que encara no ha estat donat per bo per la Comissió Europea, ja és objecte d’un intens debat entre els mateixos grups polítics, agents econòmics, professionals i ciutadans, tot i que el gros de la població encara no en coneix els detalls específics. El Govern ha mantingut els contactes amb Brussel·les per saber com evoluciona l’anàlisi jurídica que estan duent els estats membres abans de tancar el text. L’única certesa de la reunió celebrada dilluns entre el vicepresident de la Unió Europea, Maros Sefcovic, i el cap de Govern, Xavier Espot, és que el procés de revisió ha patit un retard i que, per tant, la celebració de la consulta popular s’ajorna, com a mínim, fins al segon semestre de l’any vinent. Aquest endarreriment se suma a un aspecte transcendent sobre si es tracta d’un acord bilateral, amb un procés d’aprovació ultraràpid, o mixt i, per tant, exigirà la ratificació dels parlaments dels estats membres. Com bé apunta el cap de Govern, després de nou anys de negociació uns mesos d’allargament del procés de revisió són irrellevants, encara que a escala local comenci a haver-hi sobreescalfament. Perquè per a alguns estats europeus, els acords assolits per dos microestats com Andorra i San Marino tenen molta transcendència, no per l’impacte que poden tenir en una organització de 27 estats i 450 milions de persones, sinó pel precedent que poden representar per a les negociacions amb altres estats. Al llarg de les setmanes vinents tindrem actes d’interès –com el de Concòrdia i el seu model per a Europa o el de la Fundació Ceres amb Jaume Bartumeu al capdavant– o els debats organitzats pel Col·legi d’Economistes o l’Associació de Propietaris de Béns Immobles. Aquestes propostes han de permetre aprofundir en l’acord amb els arguments dels dos blocs. El temps extra ha de permetre asserenar les posicions, contraposar les idees i afavorir la divulgació entre la població.