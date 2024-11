Maltractament de gènere

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Darrere els 287 casos de violència de gènere atesos pel servei d’atenció a les víctimes aquest any hi ha històries de patiment sovint invisibles que reclamen resposta. Les dades exposades per la secretaria d’Estat d’Igualtat mostren que en més de la meitat dels casos (56%) s’han produït agressions físiques; en el 44%, abús econòmic o social, com ara la prohibició de relacions amb l’entorn, i una problemàtica especialment greu: el 26% dels casos inclouen maltractament vicari, en què els fills són utilitzats com a eina per fer mal a les mares, convertint-los també en víctimes directes. Altres formes d’abusos, com el psicològic, present en tots els casos, o el sexual (64 casos), sovint queden ocultes per la vergonya o els tabús socials. A això s’hi suma la ciberviolència, encara poc freqüent però creixent amb l’ús de les tecnologies. La realitat ens obliga a repensar com s’aborda aquesta situació des de la prevenció i el suport. El perfil de les víctimes reflecteix la diversitat del problema: un 36% són dones d’entre 40 i 51 anys, seguides per un 34% d’entre 28 i 39 anys, i una minoria són joves o adolescents. Tot i que el 66% de les víctimes treballen, l’impacte és transversal, afectant la salut física, mental i social de les dones. Un aspecte preocupant és que en la meitat dels casos no es denuncien els fets. Les raons són complexes: des de la por a represàlies fins al vincle emocional amb l’agressor, sovint pare dels fills. Aquest fet posa en relleu la necessitat d’oferir un entorn de suport en què la denúncia sigui una opció, però no una imposició, i les dones decideixin amb tota la informació al seu abast. Les responsables d’Igualtat han subratllat la millora de la capacitat d’identificació gràcies a la formació, la prevenció i uns protocols consolidats. El treball educatiu i social és clau per desmuntar les estructures que perpetuen la situació. El repte, però, continua sent gran. Cal combatre aquesta xacra amb solidaritat, recursos adequats, suport a les víctimes i un missatge clar: no hi ha lloc per al maltractament en una societat justa.