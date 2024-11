Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Novembre és des de fa una desena d’anys a Andorra època de festival de compres. Ahir va acabar l’edició d’enguany del que es coneixia com a Andorra Shopping Festival, batejat per a l’ocasió com Shop in Andorra, experts en compres. Andorra Turisme ha fet aquest 2024 una inversió de 820.000 euros, una quantitat similar a la de l’any 2023, per intentar atraure uns 600.000 visitants en una època de l’any que és considerada com a temporada baixa a l’espera de l’inici de la temporada d’hivern, que, si tot va com planegen les estacions d’esquí, començarà el cap de setmana vinent. A l’espera del turisme de neu, des del ministeri s’ha apostat pel de compres per intentar omplir de turistes tres caps de setmana de novembre i donar un impuls tant al comerç com a l’hostaleria. En la presentació de l’onzena edició del festival de compres, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, explicava que amb l’esdeveniment que es va tancar ahir “se cerca el turisme de 365 dies i de 360 graus”. “Volem vendre el país com un destí de compres que es combina amb els esdeveniments”, indicava el mateix dia la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra. El ministre de Turisme, Jordi Torres, afegia que amb aquesta acció Andorra ha d’esdevenir “un destí de compres”. A l’espera de saber les xifres de visitants del novembre, una dada que es coneixarà en poques setmanes a través de l’estudi del departament d’Estadística, més difícil serà saber el retorn econòmic de l’esdeveniment i si els 820.000 euros que ha pagat Andorra Turisme per organitzar el Shop in Andorra, experts en compres, han estat una bona inversió. No tots els comerciants estan satisfets amb l’esdeveniment, sobretot els del centre històric i Riberaygua que han vist passar de llarg les activitats que s’han realitzat majoritàriament a les avingudes Meritxell i Carlemany. A l’espera de saber el retorn econòmic i si la inversió pública ha valgut la pena, és important que es continuïn fent esforços per omplir els buits entre temporades altes.