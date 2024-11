Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General va viure aquest dijous una sessió d’alta intensitat. Al llarg de poc menys de cinc hores, el Govern va respondre a les nou preguntes plantejades per l’oposició, unes demandes que van girar directament o indirecta al voltant d’alguns dels grans temes de fons que Andorra té plantejats: habitatge, inversió estrangera, creixement o negociació col·lectiva. També d’altres qüestions marcades per l’actualitat, com el cas del suïcidi a la presó o el replantejament tecnològic a les aules de l’escola andorrana. Des de la primera de les intervencions, a càrrec de Pol Bartolomé, ja es va apreciar el gir en l’estratègia de Concòrdia amb un discurs de més contundència. El punt de màxima confrontació es va viure amb les preguntes dels presidents d’Andorra Endavant i de Concòrdia al voltant de l’acord d’associació. I va ser precisament el debat entre el president d’aquesta darrera formació i el cap de Govern sobre la relació amb Europa el que va aixecar més espurnes. La volguda ambigüitat de la primera força de l’oposició amb el seu “no amb matisos” amaga en realitat una oposició dura en una qüestió que, juntament amb l’habitatge, és la punta de llança de l’estratègia d’erosió del Govern i la majoria. Les respostes contundents de Xavier Espot al llarg de la sessió i el suport dels grups de DA i CC ja van evidenciar que la majoria està disposada a mantenir el pols parlamentari i fa preveure un segon tram de la legislatura d’alt voltatge. Seria, no obstant, un gran error que qüestions de política domèstica alienes al contingut del text negociat amb Brussel·les o la valoració de la gestió del Govern marquessin el posicionament ciutadà en el referèndum. La decisió té prou entitat i tindrà efectes prou importants en el mitjà i llarg termini per analitzar-ho de manera autònoma i al marge de fílies i fòbies polítiques. La proliferació de conferències i actes informatius de part o organitzats per entitats neutrals hauria de permetre al ciutadà disposar de prou dades per emetre un vot informat.