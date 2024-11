Alerta: infància

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Observatori de la infància d’AR+I i l’Unicef posa l’accent en indicadors que conviden a la reflexió i l’acció, com ara les reduïdes taxes de natalitat i de fecunditat, les creixents privacions materials o l’impacte de la salut mental entre els més joves. Andorra ha experimentat una caiguda del 45% en els naixements des del 2010, passant dels 828 als 458 del 2023. La taxa de natalitat,d’un 5,4 per cada 1.000 habitants, és força inferior a la mitjana europea, però la dada més preocupant és la taxa de fecunditat, amb només 0,79 fills per dona, un índex molt per sota dels països desenvolupats i que impedeix el relleu generacional. El declivi demogràfic, agreujat per l’envelliment, posa en risc la sostenibilitat econòmica i social. El benestar material també és una assignatura pendent. Un 35% de les famílies amb infants no poden afrontar una despesa imprevista de 1.050 euros i un 25% no poden permetre’s vacances. Les llars monoparentals són les més vulnerables, amb una de cada dues sense capacitat per a despeses extraordinàries i un 23% amb dificultats per garantir la dieta adequada. La precarietat impacta en el desenvolupament dels infants, generant desigualtats que poden perpetuar-se generació rere generació. En termes de salut, les dades mereixen una reflexió. El deteriorament de la salut mental, amb indicadors que pràcticament no han millorat des de la covid, provoquen situacions límit, com ara les temptatives o ideacions de suïcidi, però també un alt percentatge d’infants amb símptomes de depressió moderadament greu o greu. Aquests factors apunten la necessitat d’una atenció integral que combini prevenció, suport psicològic i polítiques públiques orientades a garantir la salut i la seguretat. La resposta coordinada del Govern, entitats socials i ciutadania ha de sumar esforços per revertir la situació amb la potenciació de les polítiques de conciliació, d’accés a l’habitatge i de suport a les llars vulnerables. Igualment, és vital promoure iniciatives que incentivin la natalitat i valorin el paper essencial de la infància.