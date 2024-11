Captar talent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El director de la policia afirma en una entrevista publicada avui que el salari que percep un agent que s’incorpora al cos no és suficient per la responsabilitat de la feina que executa. És una queixa que fa temps que formulen els sindicats, i no només els del servei d’ordre, sinó els de tots els cossos especials. L’estudi de les graelles impulsat per Funció Pública ha de dirimir fins a quin punt les retribucions que es paguen són competitives. Però la qüestió no es resol amb una simple comparativa amb el que s’abona en altres territoris, perquè hi ha un factor distorsionador: el preu de l’habitatge. I és un element que implica que joves del país que potser se sentirien atrets per la feina cerquin d’altres oportunitats laborals més ben remunerades. En el cas d’altres ocupacions amb component de servei públic per a les quals s’ha d’acudir fora d’Andorra a nodrir-se de professionals, el que suposa són serioses dificultats per aconseguir contractar el personal capacitat necessari. Afecta el professorat o les professions sanitàries, per posar-ne dos exemples. El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) planteja modificacions legislatives per aprofitar un element que sí que resulta atractiu per als metges estrangers –treballar per compte propi– i garantir-se en paral·lel que la necessitat de cobertura de guàrdies a l’hospital queda resolta. És indubtable que és necessari trobar fórmules perquè la crisi de l’habitatge no impacti en el funcionament de serveis necessaris. I, en el cas de l’administració, s’ha de conjugar amb l’obligació de racionalitzar la despesa i no comprometre les finances públiques. Per tant, no és una tasca fàcil. El Govern i el poder legislatiu han d’escoltar les demandes que venen de les direccions dels departaments tensionats. Amb el necessari examen jurídic, determinades cotilles legislatives no haurien de ser un impediment perquè l’hospital pugui cobrir les necessitats de personal per atendre la població. Remuneracions a banda, toca trobar les palanques per disposar dels professionals que garanteixin un servei públic de qualitat.