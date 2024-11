Equilibri oci-descans

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La recent modificació de la normativa de terrasses aprovada pel comú d’Andorra la Vella suposa un pas endavant necessari per millorar la convivència entre el sector de l’hostaleria i els veïns. La nova regulació, que ajusta els horaris d’obertura de les terrasses i actualitza les sancions per a infraccions, respon a la inquietud ciutadà per assegurar que el gaudi de l’espai públic es produeixi en un entorn d’ordre i respecte. Zones com el barri antic, aptes per a vianants, tenen unes ràtios molt elevades d’establiments de restauració i s’han convertit en punts d’oci nocturn, amb les problemàtiques en forma de soroll o higiene associades. L’ajustament d’horaris, amb un tancament de les terrasses a dos quarts d’una de la matinada i l’obertura a partir de les vuit del matí, suposa una millora per al descans dels veïns. El nou horari, com totes les decisions fruit dels equilibris, no dona resposta plena a les necessitats del sector hostaler ni a les demandes dels residents, però suposa una solució de mínims. La normativa incorpora l’augment de les multes per les infraccions, una mesura destinada a actualitzar-ne els imports. La sanció màxima ha pujat de 1.200 a 2.000 euros, una revisió necessària després de dotze anys sense canvis. Les multes perden tot el sentit quan se n’atenua l’efecte dissuasiu. Amb aquesta actualització, el comú d’Andorra la Vella posa l’accent en la responsabilitat dels establiments hostalers, promovent una ocupació de l’espai públic més ordenada i respectuosa. El diàleg amb els empresaris demostra que la normativa no pretén ser un obstacle per als establiments, sinó una regulació que faciliti la convivència i asseguri la qualitat de l’oferta hostalera, alhora que és prou flexible per permetre ampliacions horàries puntuals fruit d’esdeveniments o circumstàncies especials. Ordenar les terrasses no tan sols ajuda a la convivència, sinó que també fa la parròquia més atractiva tant per a residents com per a visitants, contribuint a millorar la qualitat de vida a la parròquia i reforçant la imatge com a destí turístic.