Un acord bo per a tots

L’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell s’ha consolidat com una infraestructura estratègica per a Andorra i les comarques catalanes dels Pirineus. L’ampliació de l’acord entre Andorra i Catalunya per a la gestió quatre anys més reforça una aliança clau per impulsar el desenvolupament econòmic, turístic i de serveis. La col·laboració no tan sols beneficia Andorra, sinó que té un impacte positiu a escala regional i internacional. Des de la conversió a aeroport comercial el 2015, la infraestructura ha evolucionat gràcies a inversions contínues. La Generalitat, com a titular, ha finançat les millores i ha assumit la responsabilitat de la gestió diària. La instal·lació d’equips de seguretat, una estació meteorològica, un servei d’informació en vol i un sistema de vol GPS han estat crucials per a la viabilitat de les operacions, especialment en condicions meteorològiques adverses. Els vols regulars d’Air Nostrum entre Andorra i ciutats com Madrid i Palma de Mallorca representen un gran avenç per a la connectivitat del país i el desenclavament de la regió. Permeten als ciutadans andorrans viatjar fàcilment a destinacions i connexions internacionals i, per als visitants, ofereixen una ruta còmoda per arribar a Andorra. L’aeroport també s’ha convertit en una palanca de la diversificació i de la inversió estrangera, ja que possibilita el turisme de negocis impulsat per les empreses d’aerotaxis que s’hi han instal·lat i que acumulen desenes de vols setmanals, i els jets privats. El Govern contribueix al finançament cobrint part del dèficit d’explotació fins a un sostre de 400.000 euros anuals. La inversió assegura la continuïtat d’una infraestructura clau per a la seguretat i connectivitat del país, amb milers d’operacions anuals que inclouen serveis d’emergència, sanitaris i de seguretat. La col·laboració enforteix les relacions transfrontereres entre Andorra i Catalunya, demostrant que una infraestructura compartida pot beneficiar ambdós territoris, projectant-los internacionalment, captant turisme d’alt poder adquisitiu i establint nous vincles comercials.