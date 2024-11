Una aposta ambiciosa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pistes d’esquí alpí, agrupades des de l’any passat en una marca única, van presentar ahir una temporada marcada per la inversió en innivació artificial i la potenciació de serveis de qualitat paral·lels a l’esquí. Una part significativa dels pràcticament 21 milions que Grandvalira ha destinat a la millora d’equipaments han anat dirigits a la xarxa de canons de neu, que ja cobreix dos terços del domini esquiable i que ha esdevingut imprescindible per garantir els mínims dies d’esquí, convertint-se en un factor diferencial respecte a les altres estacions del Pirineu. El sector és força vulnerable als efectes del canvi climàtic i l’escalfament global, especialment en el cas de les estacions situades per sota de la cota dels 1.500 metres d’altitud, fins al punt que qualsevol escurçament de la temporada pot tenir efectes dramàtics sobre els comptes d’explotació de les empreses. Dilluns passat es va fer públic el dèficit de la societat Setap 365, associat directament als mals resultats de Pal Arinsal i amb una correlació directa amb la falta de neu. L’altre dels grans eixos és la potenciació de les activitats paral·leles, amb una aposta per noves experiències gastronòmiques de qualitat per completar una xarxa de 87 punts de restauració distribuïts pel domini esquiable. Les estacions d’esquí són el pal de paller de l’estratègia turística per captar públic de més poder adquisitiu que complementa l’esquí amb una oferta rica i variada d’oci amb una gamma molt àmplia de serveis de restauració i una aposta per la música electrònica amb l’Abarset, una de les millors discoteques après-ski d’Europa, com a bandera. Però mentre es treballa en aquesta transició cap a un nou model en què prevalgui la qualitat per sobre de la quantitat, les estacions per quadrar els comptes continuen necessitant grans volums de visitants, que alhora alimenten tota l’activitat paral·lela, com ara l’hoteleria o el comerç. La proposta que plantegen a mitjà termini és ambiciosa, com també ho és la voluntat d’obrir portes a Arcalís el 23 de novembre, tota una fita per al sector.