L’atenció domiciliària

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha casos en què no hi ha cap més opció que optar per una residència per a gent gran. Quan al deteriorament físic de la persona se sumen problemes de salut, normalment la família no disposa de recursos ni de possibilitat de tenir cura del padrí a casa. No es pot generalitzar i cada cas és diferent, però hi ha coincidència en el fet que on la gent gran es troba més confortable és a la seva llar o acompanyat de la família. La societat actual no ho posa fàcil, les exigències laborals i sous exigus no permeten el luxe de pagar una persona a domicili per tenir cura de la gent gran, ni tan sols a temps parcial, i l’única opció és acudir a una residència de la tercera edat, a vegades a contracor i tampoc a totes les persones els agrada viure en aquests centres malgrat el bon tracte dels professionals i de la bona atenció que s’hi ofereix. De l’estudi que ha fet l’AR+I sobre la dependència –cal pensar que a tots ens arribarà aquest moment– es desprèn que s’ha de millorar l’atenció del servei públic d’atenció domiciliària a les necessitats reals de la població. L’ideal és tenir un bon servei d’atenció domiciliària i retardar al màxim la institucionalització de la persona, segons remarca la investigació. A curt termini, això significaria poder atendre 700 persones, que a la vegada implicaria duplicar la capacitat de recursos humans anterior a la pandèmia en el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). No s’ha de prestar atenció a les despeses quan es tracta de donar una bona qualitat de vida a les persones grans perquè és un dret que s’han guanyat. El temps que poden gaudir de la rutina diària al domicili treu tensió a les residències públiques en el sentit que calen menys places, i aquí hi ha un estalvi important. L’envelliment sovint ve acompanyat de pèrdua d’autonomia, i la proximitat i l’acompanyament en un entorn familiar poden aportar als avis un gran confort i benestar emocional. La cura domiciliària permet una atenció més personalitzada, adaptada a les necessitats individuals, afavorint un ambient més càlid i segur per a la persona gran.