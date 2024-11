Una Andorra més equitativa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La inauguració de l’Andorra Economic Forum ha donat veu a dades esperançadores per al futur del país. El creixement del producte interior brut (PIB) real, amb un augment del 2,4% el 2023, no només supera les expectatives de l’1,6%, sinó que també situa Andorra en una posició avantatjosa respecte dels països veïns i l’eurozona. Aquestes xifres, anunciades per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, reforcen la percepció d’una economia en bon estat, amb potencial per afrontar el complex panorama internacional. És positiu constatar que Andorra creix per sobre de les previsions en un moment de gran inestabilitat econòmica global. Aquestes xifres indiquen una economia resilient, que no només manté el ritme, sinó que aconsegueix superar les expectatives. Però, com ha recordat la mateixa ministra, no es pot abaixar la guàrdia, perquè hi ha reptes pendents. Marsol ha assenyalat com a prioritats l’accés a l’habitatge i la millora del poder adquisitiu dels ciutadans. És fonamental que aquest creixement econòmic es tradueixi en un impacte positiu per a la població, amb accions concretes que permetin millorar la qualitat de vida i la justícia social. El creixement no és real i just si no es tradueix en una millora substancial per als ciutadans i un repartiment de la riquesa més equitatiu, i aquest és un dels reptes pendents per satisfer tothom i ser un exemple de país. Un dels pilars per aconseguir aquesta transformació és la diversificació econòmica, i en aquest punt el Govern sembla tenir una direcció clara. L’aposta per sectors com la innovació i la tecnologia representa una oportunitat única per a Andorra. La recent implementació de la llei d’actius digitals, així com el projecte d’una àrea d’innovació per al 2025 poden establir les bases d’una economia més sòlida i moderna, menys dependent del turisme i més oberta a l’emprenedoria tecnològica. També cal destacar el compromís per construir un ecosistema empresarial basat en sectors d’alt valor afegit.