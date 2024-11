Pel bon camí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’informe d’Standard & Poor’s que manté la qualificació del país en A-/A-2, amb perspectiva positiva, referma la confiança que Andorra desperta en l’agència internacional, però alhora és una crida al rigor pressupostari. S&P visualitza l’acord d’associació amb la UE com una palanca de creixement per al Principat, ampliant i diversificant les exportacions del país, una opinió favorable compartida àmpliament per organismes, entitats i governs internacionals, però molt menys acceptada localment. Amb l’obertura del mercat, el Principat tindria l’oportunitat d’enfortir les relacions comercials i guanyar competitivitat en l’àmbit europeu, un escenari sense cap dubte favorable a la diversificació de l’activitat. Un altre punt positiu assenyalat per l’agència és la propera assistència tècnica del Fons Monetari Internacional, que millorarà la qualitat de les dades econòmiques d’Andorra. La falta de granularitat en la informació sobre el deute extern s’ha considerat un factor de risc en el passat, però l’ajuda exterior hauria de contribuir a fer augmentar la transparència i la vigilància dels riscos. Això no tan sols beneficiarà els inversors internacionals, sinó que aportarà seguretat a l’economia interna. L’informe també assenyala una situació fiscal estable, amb unes necessitats de finançament cobertes fins al 2027 i un deute públic que se situa per sota del 35% del PIB, un nivell certament sostenible, especialment comparat amb els països de l’entorn. Aquesta estabilitat ofereix un marge de maniobra important al Govern per afrontar eventuals reptes econòmics futurs. Pel que fa al sector financer, a Andorra la gestió de la liquiditat millora, un aspecte clau per competir en condicions d’igualtat amb les entitats europees en un context d’obertura. En conjunt, l’anàlisi d’S&P reflecteix que el Principat ha fet esforços importants per adaptar-se a l’entorn internacional i, alhora, manté una estructura sòlida en les finances públiques. Ara bé, l’èxit dependrà de la capacitat del Govern i del sector privat d’aprofitar les oportunitats que s’obren amb la UE.