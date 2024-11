Pagar amb el mòbil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés de digitalització d’un país penja moltes vegades de factors externs. La inversió interna, les telecomunicacions punteres, el talent, la innovació, el marc regulador favorable o els incentius fiscals no són suficients per desenvolupar una autèntica economia digital si no hi ha accés a les grans plataformes internacionals. I això afecta les empreses i negocis locals, els inversors estrangers o els consumidors. Les limitacions han fet aflorar l’enginy amb, per exemple, negocis especialitzats en la intermediació en el comerç electrònic, que serveixen productes adquirits a l’exterior a Andorra, finançats a partir del diferencial fiscal. També les empreses del país han hagut de buscar recursos alternatius davant la dificultat d’operar o facturar a l’estranger des del país. Vendre productes i serveis a tot el món sense accés a grans plataformes de pagaments d’ús corrent com Stripe és complex, però convèncer aquests gegants internacionals que posin Andorra al seu road map presenta moltes dificultats. Els grups privats basen el creixement i l’expansió internacional en els rendiments i abans d’adaptar una solució específica per a un país o una jurisdicció valoren el volum del mercat i, amb aquest criteri, Andorra passa sovint als últims llocs de la fila. I parlem d’aplicacions de pagament, però també de solucions d’oci que no poden usar-se des del Principat. Des del punt de vista del pagament, una empresa privada andorrana ja havia desenvolupat una eina pròpia. CityXerpa Pay, de l’empresa que va néixer amb el repartiment a domicili, ja facilita els pagaments amb el mòbil de manera senzilla i promou el comerç local amb una política d’incentius. No obstant això, un pas molt significatiu ha estat l’entrada en funcionament de Google Wallet, no tan sols perquè normalitza el pagament amb mòbil als nostres comerços tant pels ciutadans com pels turistes, sinó perquè, segons explica el Govern a través d’un comunicat, és fruit d’una entesa que ha de permetre en un futur desbloquejar altres serveis del gegant tecnològic.