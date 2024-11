Afavorir l’acollida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acollida és un eix fonamental de les polítiques d’infància. El programa del ministeri d’Afers Socials vetlla per assignar una llar als menors que per diverses circumstàncies i durant un temps determinat no poden viure a casa sense haver de recórrer a la institucionalització al centre residencial de la Gavernera. Els beneficis d’aquest sistema per a l’infant són múltiples: seguretat i confiança, estabilitat i afectivitat, suport en el desenvolupament escolar o atenció individualitzada. Pot acollir qualsevol persona major de 25 anys o família amb disponibilitat i compromís, amb fills o sense, que ha de tenir clar que pot ser de curta o llarga durada, però que en cap cas té com a objectiu final l’adopció. Les famílies que desitgen acollir menors s’enfronten a barreres que dificulten inscriure’s en el programa. I una d’elles és la de la conciliació amb la vida laboral, una dificultat que el Govern pretén reduir a través d’un canvi introduït en el projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2025. L’articulat inclou la modificació de la Llei de seguretat social perquè l’acolliment permeti gaudir de la baixa laboral equivalent al naixement o l’adopció d’un fill. És a dir, donarà dret a vint setmanes per dedicar a l’infant si aquest té menys de sis anys i se l’acull durant més d’un any. La mesura, en cas de superar el tràmit parlamentari, a més d’actuar com a incentiu per als possibles interessats reforçarà els vincles entre l’infant i l’adult, potenciant la qualitat de l’acolliment especialment en les decisives setmanes inicials. Si hi ha vincle familiar entre acollidor i infant, només s’aplicarà la baixa si el nadó té menys de dotze setmanes i pel període que resti fins a les vint. El sistema presenta beneficis per a totes les parts, però també per a l’administració, que estalvia recursos humans que pot dedicar a altres tasques. A efectes logístics, té tot el sentit que el permís es faci a través d’una baixa de la CASS utilitzant un procediment ja establert, ara bé, potser pertocaria a Afers Socials finançar-lo en lloc de la la tensada tresoreria de la Seguretat Social.