França i el contraban

El contraban de tabac preocupa les autoritats franceses. I una vegada més, des de l’Assemblea Nacional es fixa la mirada en Andorra i en el tràfic de tabac il·legal provinent de les nostres contrades. I és que l’Assemblea Nacional francesa torna a tenir sobre la taula una proposició de llei per rebaixar la franquícia del tabac que es pot passar per la duana. L’ha presentat, un cop arrencada la nova legislatura, el diputat Frédéric Valletoux, president de la comissió d’Afers Socials i diputat pel grup de centredreta Horitzons, i l’objectiu és aplicar el protocol de l’Organització Mundial de la Salut, que defineix quotes de lliurament de tabac per evitar que les companyies del sector impulsin el comerç paral·lel. El text calcula que a Andorra els traficants haurien de lliurar 120 milions de cigarrets cada any o, el que és el mateix, la xifra que consideren que dona servei al consum intern de tabac del Principat. El diputat assegura que els fabricants estan lliurant a Andorra una xifra de 850 milions de cigarrets que nodreixen el mercat paral·lel de tabac. La proposició vol que es puguin controlar les vendes que els fabricants fan als clients per garantir que les quantitats siguin proporcionals a la demanda d’aquests productes al mercat on es pretén vendre o utilitzar. Es vol que el sistema sigui adoptat per la Unió Europea i que cada estat fixi l’1 de gener de cada any i per marca la quantitat de tabac que vol posar a disposició dels consumidors a través de la seva xarxa oficial de vendes. El fet que Andorra no sigui un país membre de la UE també es reflecteix al text de la proposició. S’hi suggereix que els governs francès i espanyol, que són els més afectats, facin força sobre la UE perquè Andorra accepti aplicar la quota anual de 120 milions de cigarretes de consum intern. En cas que el Principat no ho acceptés, es proposa reduir a la mínima expressió, quatre paquets, el tabac que es podria passar per la frontera. És molt complicat saber el recorregut que tindrà la proposició, però és un toc d’alerta davant la lluita contra el contraban a Andorra.